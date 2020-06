Una nuova spiritualità riguardo i Bitcoin - Resterai scioccato

Nel 2020, il dimezzamento dei bitcoin è avvenuto dopo 4 anni come sempre. L' 11maggio 2020 alle 20:23 circa, come per il GMT, si è verificato il 4° dimezzamento dei bitcoin. Il 630.000° blocco di bitcoin è stato estratto e i minatori sono stati premiati con 6,25 bitcoin mentre in passato il dimezzamento in realtà è stato un premio di 12,5 bitcoin per i minatori. È rimasto lo stesso valore negli ultimi 3 anni, solo quest'anno è stata un'eccezione.

Il dimezzamento dei bitcoin del 2020 è stato coperto da bitcoin code , che devi aver sentito anche sui social media e su Twitter. I media hanno trattato questo evento in gran parte quest'anno e in modo più intricato che mai. Il dimezzamento dei bitcoin è descritto in modo positivo e negativo, ma il più interessante è che alcuni fattori relativi ai bitcoin sono effettivamente reali e alcuni sono spiritualmente veri.

I bitcoin hanno faticato molto per arrivare a questa posizione dove sono stati visti come un bene positivo sia dal punto di vista fattuale che spirituale. È stato un viaggio difficile per i bitcoin in quanto non hanno alcuna esistenza fisica nel mondo finanziario. Ci sono stati molti dei dettagli che sono stati mostrati dai media in qualche modo come i minatori possono proteggere la loro rete sprecando un po' di elettricità risolvendo alcuni dei giochi matematici o puzzle piuttosto inutili. Si dice che chiunque sia in grado di risolvere i giochi o gli enigmi ottenga una ricompensa e che tutti gli altri giocatori vengano rifiutati. Il risultato potrebbe anche portare alla contrazione dell'offerta di bitcoin al mercato e, come un buon effetto di ciò, il prezzo dei bitcoin aumenta e rende difficile per gli investitori concordare il prezzo di esso e investire su di esso.

Queste informazioni che sono state fornite in precedenza possono essere importanti in modo fattuale ma non spirituale. La spiritualità nel dimezzamento è importante perché altrimenti potresti non capire l'importanza del dimezzamento bitcoin. È importante comprendere la spiritualità, al fine di comprendere il dimezzamento dei bitcoin.

Questo dimezzamento non è stato solo l'estrazione del 630.000° blocco di bitcoin. In realtà, è anche un evento sociale a differenza di molti altri che sono accaduti in qualsiasi momento della storia. La celebrazione di questo bitcoin è stata molto grandiosa rispetto ai tempi normali, normalmente il successo viene celebrato con dei barbecue in spiaggia, ma questa volta la celebrazione è stata ampia sulla piattaforma digitale, da Youtube, Zoom a Twitter principalmente e alcuni dei piccoli festeggiamenti sono stati fatti attraverso altre piattaforme di social media.

Secondo molti, celebrare questo dimezzamento in casa a causa del lockdown sembrava essere un peccato. La maggior parte delle persone legate a questo dimezzamento ha cercato il più presto possibile un incontro sociale. Anche se per alcuni, è stata una felicità sotto mentite spoglie perché non tutti sarebbero comunque stati in grado di andare a New York in qualsiasi momento, almeno potevano essere live su Youtube, questo ha permesso a tutti in tutto il mondo di celebrare il dimezzamento dei bitcoin su Internet da casa propria.

Quindi quest'anno, invece di organizzare treni, aerei, automobili o altri veicoli per le spiagge e i vari barbecue, tutto quello che dovevano fare era stare in diretta su YouTube da qualunque luogo abitassero. Quindi questa è stata la deviazione del bitcoin verso l'unione spirituale dall'insieme fattuale. Quindi, in realtà, si può interpretare che persino su Internet esista, solo se significa essere "in un posto" come se si fosse in tutto il mondo.

Conclusioni

Questa unità spirituale non può essere negata e non può essere sopravvalutata. Il dimezzamento è avvenuto nello stesso momento, in cui tutti gli altri avrebbero potuto seguire, così da essere tutti online nello stesso tempo. Il tempo di riferimento del bitcoin è uguale a tutti gli altri, e questo include i social media e anche il software di riferimento. Tutto ciò di cui hai bisogno è la corretta connessione Internet che ti aiuterà a trasferire, ispezionare o partecipare a qualsiasi festa tu scelga.