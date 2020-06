"Vacanze in montagna? Sì ma in sicurezza", la promozione turistica di Triora per l'estate 2020

Vacanze, sì ma in sicurezza. Questo è il messaggio dietro la promozione turistica di Triora. Il paese delle streghe della Valle Argentina gode di una fama internazionale e fa parte di alcuni dei circuiti turistici italiani più prestigiosi.

Quando si parla di entroterra e turismo, Triora è uno dei punti di riferimento in Liguria e provincia di Imperia. Quindi, in un'estate post emergenza Coronavirus, con gli italiani pronti a riscoprire la montagna, preferendola alle spiagge, su cosa punterà Triora?

Ne abbiamo parlato con Giovanni Nicosia, vicesindaco di questo borgo e assessore al turismo. "Questa sarà un'estate diversa con un turismo differente e quindi dobbiamo essere in grado di offrire una proposta adatta ai tempi. - spiega - Triora punterà a restituire prima di tutto un'immagine di paese sicuro e tranquillo. Non punteremo sugli eventi di massa, o sull'invitare direttamente le persone ad affollare il borgo e tanto meno su una promozione aggressiva che non farebbe altro che trasmettere un messaggio sbagliato e fuori luogo".

Triora ha gestito l'emergenza Coronavirus aiutando anche gli altri borghi della vallata, come inciderà questo sul turismo? "Siamo un paese responsabile e l’abbiamo dimostrato durante il lockdown portando dei risultati concreti.- replica Nicosia - Noi sanifichiamo regolarmente gli ambienti all'esterno e tutte le nostre attività sono pronte ad accogliere in sicurezza i clienti. Questo è importantissimo, soprattutto ora che stiamo per entrare nell'alta stagione. Il punto sarà offrire prima di tutto una serie di attenzioni che facciano sentire le persone al sicuro e tranquille. Ad esempio, in questi giorni abbiamo installato diversi dispenser di gel igienizzante in paese e nelle frazioni, a disposizione di tutti. Sono queste iniziative che fanno la differenza".

Su quale turismo punterete? "Triora è un borgo caratteristico immerso nel patrimonio naturale offerto dal Parco delle Alpi Liguri. Quindi punteremo sicuramente su outdoor, turismo lento e per le famiglie. - sottolinea il vicesindaco - Rinunciamo volentieri agli eventi di massa per abbracciare una filosofia che porti alla scoperta di spazi naturali all'aperto, magari meno rinomati tra gli scorci del nostro paese ma altrettanto di appeal. Ci saranno piccoli eventi in luoghi dove possano essere facilmente rispettate le distanze di sicurezza, all'aperto, penso alle piazzette, l'area del boschetto, agli spazi immersi nella natura intorno a noi o alle strade caratteristiche come quella per andare a Goina o a Santa Caterina. Quest'anno il successo di un evento non sarà legato alla pubblicità e quindi alla quantità di persone che saremo in grado di far venire".

"Credo che beneficeremo delle azioni programmate in passato: come l'ampliamento della nostra rete sentieristica dove potremmo proporre percorsi guidati legati ad esempio alla cultura o alla conoscenza delle erbe; oppure le azioni fatte per sponsorizzare il paese nel mondo del turismo itinerante, con i nostri amici dei camper, delle moto e delle bici" - ricorda.