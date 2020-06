Taggia: la lotta al Coronavirus nell'abbraccio di Cristo, l'opera d'arte delle infioratrici "Un omaggio al mondo sanitario"

E' una piccola opera d'arte quella realizzata dalle infioratrici di Taggia per parlare dell'emergenza Coronavirus. La composizione è stata realizzata in occasione della Festa della Madonna Miracolosa, annullata a marzo durante il lockdown e recuperata oggi, in concomitanza con la Festa della S.S. Trinità.

Le infioratrici tabiesi, sono una realtà ben radicata nel tessuto sociale di Taggia, rinomate per la loro grande capacità che le ha portate in giro per l'Italia per comporre le proprie opere. Questa volta è l'attualità ad aver ispirato il gruppo che ha voluto rendere omaggio al grande impegno del mondo sanitario nell’affrontare la lotta al Covid-19. Fiori stabilizzati e petali freschi, abbinati, uno a uno, con pazienza e precisione, in modo artigianale con grazia e maestria formano un quadro dove Dio con uno stetoscopio al collo abbraccia una raffigurazione dei popoli della Terra, in lacrime per la pandemia.

“Questo quadro vuole essere un grazie a tutte le persone del mondo sanitario per il loro immenso sforzo e il grande sacrificio profuso ogni giorno per aiutare tutti noi. Un grazie che con conosce confini perchè purtroppo questa tragica emergenza ha colpito tutti” - ci racconta Maddalena Pastorino, a nome delle infioratrici di Taggia.