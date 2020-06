Vallecrosia: veicoli abbandonati nel parcheggio di fronte al cimitero, la segnalazione di un lettore

"Buon giorno, invio foto della situazione dei veicoli abbandonati nel parcheggio di fronte al cimitero di Vallecrosia. Purtroppo dopo molti mesi dalle ultime segnalazioni, la situazione non è migliorata, anzi il contrario. Vorrei fare una domanda a chi di dovere (provincia, comune o chi altro), ma in quelle condizioni non sono inquinanti? Un danno ambientale oltre a quello di non poter parcheggiare. Roberto".