Taggia: incendio in via Littardi, lettore denuncia “Vergognoso chi posteggia abitualmente in divieto di sosta"

“Un altro incendio abitazione ha colpito Taggia nel centro storico luogo pedonale della parte alta del bellissimo borgo. Per fortuna questa volta non ci sono stati feriti e intossicati grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e di due abili e capaci discontinui di Taggia che nonostante liberi dal servizio hanno dato una preziosa mano ai colleghi , che si sono serviti degli idranti situati nelle vicinanze visto che i mezzi di soccorso sono impossibilitati ad arrivare nel luogo dell'incendio. Aldilà della zona pedonale è davvero triste e vergognoso il menefreghismo dei cittadini incivili che parcheggiano le loro auto e moto in divieto di sosta ,creando non poche difficoltà ai mezzi di soccorso ambulanze o autobotti dei pompieri .Questa volta è andata bene ma non si riesce a capire che un intralcio o un ritardo può avere conseguenze drammatiche. Quanto sopra per cercare di sensibilizzare la gente ma ormai sono anni che è cosi“.