Sanremo: mercato del sabato sul lungomare, ambulanti delusi per i pochi affari

La nostra lettrice R. Rubini interviene per commentare la ripartenza del mercato ambulante di Sanremo. “Come ambulante e, a nome degli altri colleghi, ieri non c’è stato il ritorno dei turisti, francesi sul mercato e abbiamo registrato circa il 30% in meno sull’incasso. Sicuramente c’era gente che passeggiava, molti erano a spasso con il cane, alcuni, pochissimi turisti delle seconde case e rarissimi francesi ma non c'erano acquirenti. Per noi è la disperazione totale dopo tutti questi mesi senza lavoro. Abbiamo accettato il compromesso, per dare un senso al rientro al lavoro ma sicuramente sarebbe molto utile a tutti noi commercianti se il Comune si premurasse gentilmente di apporre un’apposita cartellonistica informativa in tutta la città e nei parcheggi, in più lingue. Di speranze e certezze ne abbiamo bisogno anche noi commercianti e tutto l'indotto”.