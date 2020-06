Sanremo: fuoriuscita liquami fognari dai tombini quando piove, la sconfortata segnalazione di un residente

“Buongiorno,

vorrei segnalare attraverso la Vostra redazione di Sanremonews una situazione che è in stallo da almeno 15 lunghi anni.

In Strada San Martino, ogni volta che si manifesta un evento atmosferico con abbondanti piogge, puntualmente fuoriescono liquami fognari dai tombini adiacenti alla scuola elementare Dani Scaini, oltre che esattamente in un parcheggio per disabili ed all'entrata di un condominio.

Come si può immaginare durante i giorni invernali (ma non solo) e con le scuole aperte, il disagio è alquanto insostenibile dato che chiunque passi da quelle parti, in prevalenza famiglie con bambini oppure anziani e disabili, si trovano costretti a camminare con i piedi o con le carrozzine immersi nelle acque fognarie, per portare i bambini a scuola, per andare alla vicinissima sede delle Poste, infine per accedere agli esercizi commerciali e nel condominio che puntualmente si allagano a causa della fuoriuscita dei liquami fognari ed anche dallo scarso smaltimento delle acque pluviali

Dato che parliamo di un contesto residenziale circondato da molti servizi pubblici, è facile comprendere come ad oggi la situazione sia ancora in una condizione a dir poco penosa.

Sono consapevole del fatto che un intervento di questo tipo è probabilmente oneroso per le casse degli enti pubblici, ma è altrettanto vero che in tutti questi anni si poteva sicuramente intervenire per assicurare le più basilari norme in termini di decoro, sicurezza ed igiene per il cittadino.

Visto che abbiamo tutta l'estate davanti con le condizioni climatiche favorevoli, mi auguro che questa comunicazione arrivi a chi ha la competenza per poter intervenire al più presto su quello che ormai è un problema di molti abitanti ed utenti di Strada San Martino.

A corredo di quanto detto invio delle foto che dimostrano la situazione dell'attuale disagio.

Claudio”.