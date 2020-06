Sanremo: buche e non solo sulla pista ciclopedonale, il pensiero di un nostro lettore

"Buon giorno direttore, siccome siete gli unici che si interessano di informare correttamente la cittadinanza, vorrei segnalare che sono proprio mezzi ďopera che fanno avanti e indietro sulla ciclabile ad aver rovinato il fondo stradale! (autorizzati al transito da qualche ďuno) per altro già degradato in vari punti da radici varie e crepe, più altre criticità che non sto a spiegare. Essendo un fruitore della stessa e capendone l’importanza turistica mi domando perche anziché farne un fiore all’occhiello che tutti ci invidierebbero sia lasciata quasi a sé stessa, come una cosa oramai acquisita e senza bisogno di controlli e di manutenzione? Mi sembra nell’interesse della nostra città che venga mantenuta in ottimo stato facendo da traino per il turismo del quale la nostra economia vive.

Mi piacerebbe sapere se i nostri amministratori comunali ogni tanto facciano un giro sulla pista ciclabile, così come in tutta la città e se siano in grado di vedere e non solo guardare! C’è una bella differenza.

Luca Pidutti"