Il terremoto del 1564 che sconvolse Nizza, Sospello e Ventimiglia e altre località liguri, sabaude e provenzali

Nel 1564 un violento terremoto interessò Ventimiglia e il suo contado, prolungando le scosse per due mesi, fino a colpire anche Sanremo, Taggia e Porto Maurizio. Le "Croniche di Taggia" riferiscono che a quel tempo imperversavano i lupi, che facevano stragi di animali, e circolavano le dottrine delle "sette di Lutero e di Calvino". La calamita provocò danni importanti al punto che un documento del Capitanato intemelio di due anni più tardi sottolineava l'estrema gravità della situazione intervenuta a causa del sisma soprattutto nel "Castel vechio" e nel "Castel della Pena", oltre che i costi piuttosto elevati necessari per la ricostruzione degli edifici. Sulla circostanza si espresse anche l'Aprosio che denunciò, dal canto suo, il dissesto idrogeologico come una delle ragioni della enormità danni determinati dal sisma. A quanto risulta, tuttavia, la serie di scosse telluriche, che investirono Ventimiglia e l'arco dei territori compresi tra la Provenza e le Alpi Marittime, francesi, sabaudi e liguri, precedette, in realtà, lo stesso devastante terremoto che mise in ginocchio Nizza e Sospello proprio il 20 luglio del 1564.



Le "Croniche di Taggia" narrano che tra le conseguenze del terremoto furono carestia e miseria, diffusesi in tutto il Ponente e nel vicino nizzardo sabaudo. L'evento sismico spinse molti abitanti del Capitanato, assai prostrati, ad abbandonare in massa Ventimiglia per trasferirsi in Corsica. La notizia del terremoto a Nizza e nei territori liguri di Ponente circolò in tutta Europa e si conservano stampe, riprese da originali italiani, di mercanti tedeschi che furono testimoni oculari della calamità nella Contea di Nizza, perché attivi in quei giorni in quello che comunemente si chiamava allora il mare di Genova. Trascorse molto tempo prima che la situazione tornasse normale anche a Nizza e le autorità sabaude assunsero provvedimenti di notevole spessore economico e organizzativo per favorire una degna ripresa della città e del resto della Contea. Un successivo terremoto altrettanto disastroso interessò Nizza nel 1818, arrecando danni notevoli anche a Sanremo, Porto Maurizio e Alassio, che appartenevano ormai anch'esse allo Stato Sabaudo, in forza del Congresso di Vienna. Fu in particolare il re Carlo Felice, tanto amato dai nizzardi, a superare l'emergenza e a fare della città una perla del turismo e della vita allegra.

Pierluigi Casalino.