Sanremo 2002: incendio a bordo con feriti. Esercitazione VV.F e Capitaneria di Porto

Oggi il video che la rubrica mette a disposizione dei lettori si riferisce ad una esercitazione combinata tra Vigili del Fuoco, Capitaneria del Porto, Guardia Costiera, Croce Rossa Italiana, Pubbliche assistenze. Le riprese si riferiscono ad una esercitazione 2002.

Come ogni anno, il 17 ottobre si sono svolte le esercitazioni antincendio semestrali dei due porti di Bordighera e Sanremo (Porto Vecchio), necessarie per mantenere operativo il sistema di risposta ad eventuali emergenze di tale tipo dovessero svilupparsi in ambito portuale (come successo lo scorso agosto quando due yacht furono distrutti dalle fiamme).





E' possibile visionare il video anche a questo link: https://vimeo.com/426182075

La Capitaneria di Porto ha il coordinamento delle operazioni connesse allo spegnimento dell’incendio e della limitazione dei danni ambientali connessi, ma senza l’intervento dei Vigili del Fuoco e – nel caso di soggetti che necessitano assistenza medica – del 118, le possibilità d’azione sarebbero certamente molto più limitate.

Nelle esercitazioni si testa non tanto la tempistica d’intervento degli operatori (variabile anche in funzione dell’orario e del traffico veicolare) quanto le procedure di coordinamento, i metodi d’attacco e la possibilità di agire in sinergia senza pericolo e senza intralciarsi reciprocamente in un ambito a così alto rischio quale quello di un incendio, ove la visibilità è spesso molto scarsa e gli spazi a disposizione di ogni singolo operatore sono ridotti al minimo.