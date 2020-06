Riapertura Casinò Sanremo, Fisascat Cisl chiede incontro per concordare strategie comuni per massimizzare introiti

"La Fisascat Cisl, Casinò di Sanremo, è lieta di ricevere la notizia che finalmente la nostra azienda riaprirà i battenti martedì 16 giugno 2020”. A dirlo sono il segretario sas Milena Semeria e il segretario generale territoriale Massimiliano Scialanca.

“Teniamo a precisare – spiegano Semeria e Scialanca - che il grande lavoro di concerto tra le organizzazioni sindacali e il Cda della Casa da Gioco ha prodotto un documento stringente sui protocolli sanitari che non può e non deve essere accomunato ad alcuna categoria. Per noi, come abbiamo sottolineato nella lettera spedita al Presidente Mattarella, la valutazione su quali aziende riaprire va fatta sul metodo delle tutele sanitarie poste in essere e non sul merito del tipo di attività svolta, questo deve essere un punto fermo imprescindibile al fine di tutelare le aziende virtuose.

Speriamo che la realtà oggettiva delle tutele sanitarie adottate non possa e non debba essere surclassata da logiche politiche.

Cogliamo inoltre l’occasione di comunicare la richiesta di un incontro con l’azienda al fine di concordare strategie comuni per massimizzare gli introiti valutando di procedere al reintegro di tutto il personale in forza per garantire il migliore servizio possibile alla clientela.

La sospensione e non la revoca della cassa integrazione, va nella direzione della salvaguardia dei conti economici se, insieme, ne valutassimo la necessità”.