La ristorazione riparte lentamente, ma riparte.

Con calma e senza fretta riaprono i ristoranti del Ponente ligure in attesa dell’arrivo dei turisti stranieri e con la speranza di veder arrivare presto numerosi piemontesi e lombardi. La riapertura avviene sempre nel rispetto delle linee guida e con particolare attenzione al distanziamento fra i tavoli, cercando di tranquillizzare quanti nutrono ancora sospetto e paura per la presenza del virus.

La guida Michelin propone ai suoi lettori un aggiornamento continuo delle progressive riaperture dei ristoranti stellati, che sono oggi circa 200. Con la riapertura ieri sera del ristorante Paolo e Barbara di Sanremo sono ora tutti aperti i ristoranti stellati della regione, che sono in tutto sei.

Lo chef Paolo Masieri, da 30 anni stella della ristorazione sanremese, in questo periodo di chiusura ha avuto più tempo per coltivare nelle campagne della val Nervia e nell’orto della vicina Ospedaletti i prodotti da utilizzare in cucina. Una produzione che si annuncia interessante per qualità e quantità e che è stata grande protagonista del servizio a domicilio, che è stato svolto in queste ultime settimane. Un servizio che, grazie al riscontro positivo dei clienti, è stato confermato e affiancato a quello tradizionale del ristorante.

Nel locale i tavoli sono rimasti senza particolari riduzione perché già prima erano distanziati, il menù e la carta dei vini possono essere consultati con ipad e smartphone o anche in formato cartaceo plastificato e igienizzato dopo ogni consultazione. Il guardaroba rimane disponibile grazie all’utilizzo di buste monouso, il locale e le sedie sanificati con lampada UVC e l’aria condizionata, indispensabile per un locale chiuso e senza spazi all’aperto, è in regola con le nuove norme del decreto. Per tutto il mese di giugno il servizio sarà solo serale dal giovedì alla domenica. La proposta gastronomica non presenta variazioni, una cucina di pesce con piatti creativi e della tradizione come il brandacujun o la zuppa di pesce. Maggiori info all’indirizzo https://www.paolobarbara.it.

Il Ristorante che è stato inserito nella guida dei Ristoranti della Tavolozza 2020 si trova a Sanremo in via Roma 47, telefono 0184 531653.