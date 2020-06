‘Dal Mediterraneo alle isole Galapagos’, conferenza in webinar in occasione della 'Giornata Mondiale degli Oceani'

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani il Club per l'UNESCO di Latina, il Club per l'UNESCO di Sanremo e l'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, con l'adesione della Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l'UNESCO, organizzano la conferenza in webinar piattaforma Webex Cisco ‘Dal Mediterraneo alle isole Galapagos’. L’appuntamento è per lunedì 8 giugno 2020 alle ore 18.30.

Programma:

ore 18.30 - apertura e saluti:

Mauro Macale, Presidente Club Latina

Ciro Esse, Presidente Club Sanremo

Teresa Gualtieri, Presidente FICLU

Interventi:

Carmela Cassetta: le bellezze della Riviera di Ulisse

Adriano Madonna e Luigi Valerio: le isole Galapagos, dove tutto cominciò

Monica Previati: il mio Ponente blu: le bellezze naturalistiche del mare del Ponente ligure

Q&A - conclusioni