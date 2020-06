Sanremo: incendio in corso Inglesi, evacuata l'intera palazzina. Il sindaco incontra le famiglie per aiutarle a trovare una sistemazione

Sopralluogo del sindaco Alberto Biancheri in corso Inglesi dove nel primo pomeriggio si è verificato un incendio nello scantinato di una palazzina. Il primo cittadino, accompagnato dall’assessore Costanza Pireri, si è interessato delle numerose famiglie colpite dal rogo.

Fiamme e fumo hanno interessato l’intera palazzina e il bilancio è stato di 16 persone intossicate. L’immediato intervento dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, del personale sanitario e degli equipaggi della croce rossa, sanremo soccorso, croce verde e ponente emergenza, ha permesso di limitare le conseguenze e trarre in salvo le famiglie all’interno del condominio.





Il sindaco si è preso a cuore la situazione di queste famiglie. “Tutto il palazzo è stato evacuato. 16 persone sono in Ospedale per problemi di intossicazione. Stiamo valutando dove far passare la notte alle 13 persone che sono rimaste fuori dalle proprie abitazioni e dove non potranno rientrare per almeno 2 giorni. Stiamo cercando di trovare una sistemazione. - ha sottolineato Biancheri - Non ci sono ancora dettagli precisi per capire esattamente i danni che ci sono stati e quanto tempo dovrà rimanere libero l’edificio. Apparentemente non ci sono danni sullo stabile ma sui sottoservizi. Adesso appena si potrà entrare e fare verifiche saremo più precisi”.