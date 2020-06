Sanremo: auto si ribalta in via Martiri dopo aver urtato diversi mezzi, l'alta velocità alla base dell'incidente

In serata un’auto si è cappottata in via Martiri della Libertà a Sanremo. Alla guida del veicolo, una Fiat Punto, c’era un 55enne. Il conducente ha riportato all’apparenza qualche lieve ferita.



Stando a una prima ricostruzione, pare che il 55enne stesse procedendo a velocità sostenuta quando avrebbe sfiorato una donna, in prossimità di un locale e poi avrebbe urtato una vettura, una audi, appartenente al compagno di lei. Quindi, la Punto si sarebbe allontanata di corsa, mentre il conducente del mezzo urtato si è messo in auto per raggiungere la Fiat. L’inseguimento si è concluso pochi metri dopo quando il 55enne ha colpito un furgone posteggiato, ribaltandosi e finendo contro uno scooter e una Renault Clio, posteggiati, sul lato opposto.



Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco ed i soccorsi. Il guidatore era cosciente ma verrà portato in Ospedale per essere sottoposto ad accertamenti. L'esatta dinamica è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Municipale. Durante le fasi di soccorso via Martiri è rimasta chiusa al traffico.