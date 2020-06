Emergenza Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono state quattro le persone morte in provincia di Imperia

Torna a crescere il numero di morti in provincia di Imperia, tra le persone ricoverate positive al Covid-19. Dopo almeno dieci giorni senza decessi, oggi quattro persone sono morte presso l'Ospedale di Sanremo. Si tratta di due donne di 93 e 86 anni e due uomini di 77 e 87 anni. Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus sono 205 i positivi deceduti nella riviera dei fiori e 1490 in tutta la Liguria.

Sei in totale i pazienti deceduti su scala regionale, di questi, nelle ultime 24 ore, oltre a quelli sull'ASL 1, si registra anche una donna di 93 anni morta presso il Pronto Soccorso del Policlinico San Martino di Genova.

Guardando gli altri dati, continuano a diminuire i positivi in Liguria, oggi sono 66 in meno, assestandosi su un totale di 2.494 casi. 4 in meno nella provincia di Imperia dove siamo a quota 293.

In lieve diminuzione anche il dato degli ospedalizzati sono 140 (8 in meno rispetto a ieri), 4 dei quali in terapia intensiva. Trend in negativo anche per i soggetti in sorveglianza attiva sono 664 (9 in meno). Il totale del test effettuati ammonta a 114.887 (1.558 in più di ieri).

I positivi divisi per provincia:

Imperia 293 (-4)

Savona 377

Genova 1.752

La Spezia 70

In fase di verifica 2

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 21 (2 in terapia intensiva) -6 rispetto a ieri

Asl 2 - 39 (1 in terapia intensiva) -1

San Martino - 17 (1 in terapia intensiva) -2

Galliera - 17 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 3 - 28 (nessuno in terapia intensiva) +1

Asl 4 - 8 (nessuno in terapia intensiva)

Asl 5 - 9 (nessuno in terapia intensiva)

Sono 105 i soggetti in isolamento domiciliare (+9). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.249 (-67), mentre i guariti con due test negativi sono 5.813 (+73).

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 - 116 (-8)

Asl 2 - 158

Asl 3 - 256

Asl 4 - 66

Asl 5 - 68