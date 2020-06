Black Lives Matter arriva in Liguria: "Basta razzismo e abusi in divisa" (VIDEO e FOTO)

E' partita dall'idea di un pugno di amici la manifestazione che questa mattina ha riempito le strade del centro di Genova di slogan, striscioni e cartelli contro il razzismo e gli abusi ai danni delle minoranze o dei più deboli da parte delle forze dell'ordine, deprecabili fenomeni dai quali anche il nostro paese non può certo dirsi immune. Molti i partecipanti alla mobilitazione, in maggioranza giovani e giovanissimi.

I manifestanti, sulle orme del movimento Black Lives Matter esplicitamente richiamato da molti cartelli, sono scesi in piazza per commemorare George Floyd, l'afroamericano assassinato dalla polizia negli Usa, ma anche per denunciare le discriminazioni e le violenze a cui quotidianamente sono sottoposte le minoranze in tutto il mondo, nell'indifferenza del potere.

La protesta ha preso il via dal ponte monumentale intorno alle 10.00, dove si sono tenuti diversi minuti di silenzio e raccoglimento: dopo poco i dimostranti hanno dato vita a un corteo improvvisato che ha portato la mobilitazione a sfilare in via XX Settembre, piazza De Ferrari, via San Lorenzo e piazza Caricamento.

Fra i tanti cartelli contro il razzismo e la violenza anche alcuni che ricordano il pestaggio mortale subito da Stefano Cucchi a opera di alcuni carabinieri, e lo sfruttamento dei migranti in Italia costretti all'illegalità e al lavoro nero, spesso in condizioni di sfruttamento disumano.