Sanremo: positivo anche il primo sabato per il mercato sul lungomare, sono tornati i francesi e ci sono anche molti vacanzieri delle seconde case (Foto)

Il mercato sul lungomare è un successo ed anche i francesi, seppur in numero non cospicuo, sono tornati. Gli affari sono andati abbastanza bene, tenuto conto ovviamente del momento, mentre c’è stato un prevedibile calo delle vendite all’Annonario di via Martiri.

Questa in estrema sintesi la mattinata del ‘nuovo’ mercato del sabato sul lungomare Calvino. Tanti francesi oltre a molti lombardi e piemontesi che hanno approfittato del primo weekend di apertura delle regioni per arrivare sulla riviera di ponente. “Non possiamo lamentarci”: questa l’espressione comune della maggior parte dei commercianti che trovano ovviamente comodo il luogo temporaneo del mercato ma nutrono alcune perplessità se dovesse prolungarsi la situazione. Intanto stamattina hanno trovato posto anche gli ambulanti da ‘spunta’ ed anche questo è motivo di soddisfazione per tutti.

“In inverno il lungomare è sicuramente luogo più ventoso e freddo – ci hanno detto – ma dobbiamo dare atto all’Amministrazione comunale di aver fatto quanto nelle sue possibilità per garantirci il ritorno al lavoro”. Il parcheggio di piazzale Dapporto è stracolmo ed anche in via Adolfo Rava è difficile trovare un posto per le auto. La sensazione, girando per il mercato, è che i clienti siano davvero tanti, anche se forse sembrano un po’ meno rispetto a piazza Eroi, dove i luoghi sono decisamente più ‘stretti’.

Insomma, buona la ‘seconda’ per il mercato ambulante dopo quello di martedì, anche se è stata la ‘prima’ per il sabato. Secondo i ben informati si resterà sul lungomare almeno fino alla fine di luglio, mentre chi lavora all’Annonario ed anche i gestori di bar e locali in genere nel circondario sperano che si possa fare prima. Dai banchi del mercato di via Martiri ci arriva un 30% di vendite in meno, un fatto fisiologico che, comunque, arriva dopo i picchi di affari nel periodo del lock down.

La vita sta riprendendo in modo normale ed anche il lungomare Nazario Sauro, questa mattina, vedeva i bar piuttosto pieni con tanta gente che aveva voglia di sole e di un buon caffè. Con il mercato sul lungomare anche i bar attigui stanno notandone l’importanza ed ora si va verso un’estate che, finalmente, viene vista con maggiore ottimismo.