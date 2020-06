Sanremo: il Teatro Ariston guarda alla ripartenza, Vacchino “Aspetteremo l’uscita dei nuovi film per riattivare la programmazione”

Il 15 giugno è la data segnata sul calendario dei molti lavoratori del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. Potranno riaprire cinema e teatri, anche se le norme per il contenimento del contagio saranno sempre stringenti e limiteranno non poco le dinamiche del comparto. Distanziamento sociale al cinema e biglietti limitati per i teatri.

A Sanremo l’istituzione numero uno è il Teatro Ariston. La ‘casa’ del Festival attende la ripartenza e, allo stesso tempo, fissa anche una data differente rispetto al ‘via libera’ che arriverà dal Governo. “Aspettiamo il Dpcm del 14 giugno con nuove indicazioni per quello che riguarda le sale da spettacoli - ci spiega Walter Vacchino, patron dell’Ariston - qualche collega riaprirà subito, mentre noi aspetteremo l’uscita dei nuovi film per riattivare la programmazione. Se ne parlerà a luglio”.

In base all’evoluzione del contagio potrebbero cambiare le norme inserite nel Dpcm che, il 14 giugno, darà le linee guida al mondo dello spettacolo. “Il 15 giugno sapremo come potremo vivere l’estate - aggiunge Vacchino - per quanto riguarda il teatro siamo sempre limitati dal fatto che non potremo avere più di 200 spettatori e non è sostenibile a livello economico. Per questo stiamo valutando la sperimentazione anche della soluzione ‘ibrida’ con la poltrona virtuale”.

Sarà, quindi, un’estate interlocutoria per un comparto che non significa solo divertimento, ma anche posti di lavoro e occupazione per i tanti dipendenti. Con la speranza che i prossimi mesi possano spazzare via le molte nubi che ancora incombono all’orizzonte.