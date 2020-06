Sanremo: ecco le tre foto vincitrici del concorso ‘Bellezze in bicicletta e…’ de I Deplasticati. A Viviana Pesce il premio speciale di SanremoNews

Il concorso ‘Bellezze in bicicletta e…’ de I Deplasticati ha emesso il proprio verdetto. Oltre 60 le fotografie che hanno preso parte al contest sulla pagina Facebook ufficiale dell’associazione sanremese che si batte per un mondo più green con iniziative sia virtuali che decisamente reali, sul campo. Nella gallery e nell’immagine in homepage vi proponiamo le tre foto vincitrici scattate. Al primo posto si è classificato Walter Nobile (foto numero 12), al secondo Silvia Giulia (46) e al terzo ‘La Dani’ (53).

Al concorso ‘Bellezze in bicicletta e…’ ha preso parte anche la nostra redazione, invitata da I Deplasticati a scegliere una foto alla quale consegnare il ‘Premio SanremoNews’. La scelta del nostro fotografo Tonino Bonomo è andata ai papaveri in gabbia immortalati da Viviana Pesce (foto numero 50).

La motivazione del nostro fotografo Tonino Bonomo

Una foto che fa pensare. Fa pensare alla privatizzazione costante che si vede in tutto il mondo. Malgrado si continui a predicare la decentralizzazione delle città, anche perché l’inquinamento è direttamente proporzionale alla densità di abitanti per chilometro quadrato, si tende a inglobare le persone in grossi centri per minor costi e una migliore gestione. Il tutto avviene togliendo i servizi primari dai paesi, come le scuole, gli asili, le corse dei mezzi pubblici, gli uffici postali. Tutto questo scoraggia le famiglie giovani a crescere i figli a contatto con la natura. E così la rete che vediamo fa sì che non si possano gustare a pieno i meravigliosi papaveri rossi.

Ho visto anche altre fotografie belle, di atmosfera, realizzate anche meglio, ma più canoniche. Questa mi ha stupito sia per il suo significato che per la difficoltà tecnica nello scattare una foto ai papaveri con la rete in primo piano.