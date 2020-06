Domani a Riva Ligure i mezzi della Fidas per la raccolta sangue, "Una comunità di donatori speciale"

Domani, domenica 7 giugno, i mezzi della Fidas saranno a Riva Ligure per accogliere i donatori di sangue. "Si invitano tutti coloro che sono in buona salute a presentarsi nelle nostre autoemoteche che saranno situate in centro di Riva Ligure a partire già dalle ore 7.00 fino alle ore 12" - sottolineano da Fidas Imperia.

Il gruppo donatori di sangue di Riva Ligure è uno dei gruppi più longevi nella storia FIDAS di Imperia, è capitanato da un attivissimo capogruppo Lucio Amante, sempre presente nelle attività e nei programmi Fidas.

"Domenica 7 giugno si organizza la tradizionale raccolta trimestrale. Ci piace sottolineare che in questo momento un pò particolare dove per donare bisogna prendere appuntamento non possiamo che constatare come i donatori di Riva siano persone speciali e con un grande bontà d’animo. Proprio in questo turno si sono iscritti in tantissimi, si può dire un record mai raggiunto a Riva Ligure".



"E’ proprio grazie a questo grande senso di solidarietà che il nostro sistema sangue ligure riesce ad avere il sangue sufficiente per tutti coloro che ne hanno bisogno. Ci auguriamo che tantissimi altri si uniscano a questo gruppo o che si presentino a donare il proprio sangue con altrettanto spirito altruistico e volontario. Sono particolarità molto umane di cui la nostra società ne ha tanto bisogno proprio in questo momento. Vi aspettiamo per la vostra donazione, telefonateci per prendere appuntamento 0183 296395" - concludono da Fidas Imperia.