Sanremo: Diego Fusaro ospite d'eccezione del Movimento Imprese Italiane martedì 16 giugno alle 20 a Pian di Nave

Continuano gli appuntamenti organizzati dal Movimento Italiano Imprese, martedì 16 giugno alle 20 a Pian di Nave di Sanremo, all'evento regolarmente organizzato nel rispetto della normativa vigente, parteciperà un'ospite d'eccezione: Diego Fusaro. Il Movimento Italiano Imprese è nato da un ampio gruppo di imprenditori e partite iva, che in modo apartitico e apolitico, dissentono e contrastano le azioni poste in essere dal Governo per affrontare l'emergenza Covid, anzi ritengono abbiano pesantemente danneggiato il tessuto economico del nostro Paese.

"In generale - spiega Maurizio Pinto, imprenditore e co-fondatore del Movimento - la politica economica messa in atto dal Governo penalizza i lavoratori autonomi, che si trovano, allo stato attuale, in difficoltà economica ed operativa, visto le restrizioni poste in essere per contrastare il Covid, un nemico, che allo stato attuale risulta sconfitto, ma che influisce ancora sulla nostra quotidianità sia nella sfera privata, sia in modo incisivo nel nostro lavoro".