Ventimiglia: norme anti coronavirus non rispettate, la segnalazione di un cittadino

"Direttore buongiorno, questa email è per denunciare un fatto a mio avviso molto grave: in un noto locale di Ventimiglia non si rispettano assolutamente le norme 'anti coronavirus' disposte dal governo. Infatti il gestore non indossa la mascherina, non c'è nessun distanziamento tra i tavoli neanche quando si riempe il locale, i camerieri non disinfettano i tavoli una volta che i clienti hanno lasciato il ristorante e più volte si vedono assembramenti di 7/8 clienti che si intrattengono a chiacchierare ovviamente senza neanche indossare le mascherine... insomma, continuano a fare come se non fosse mai successo niente infischiandosene dei sacrifici fatti da tutti noi e dimenticando le persone decedute a causa di questo maeldetto coronavirus. Scrivo questa email con la speranza che chi di dovere possa al piu presto intervenire al riguardo.



S.M.".