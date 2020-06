Ventimiglia: il tennista Eduardo Raneri spera nella partecipazione a settembre al 60° compleanno della AGIT

L'AGIT (Associazione dei Giornalisti Italiani Tennisti) fondata a Genova (Valletta Cambiaso) nel 1961 dai cronisti sportivi con il 1° Presidente Giancarlo Zuccaro, si accinge a festeggiare i 60 anni di attività nel corso dei campionati nazionali al Foro Italico di Roma nel mese di settembre, salvo rinvii. Fra i giocatori è prevista la partecipazione del portacolori della provincia di Imperia, Eduardo Raneri che vediamo nella foto impegnato al muro di allenamento "en plein air" a Ventimiglia.



Val la pena di ricordare l'ottimo 2° posto conseguito dal frontaliere nel singolare "over 45" in occasione dei Campionati disputati in Sardegna (Baia Sardinia) dal 23 al 27 giugno del 1997, dopo aver eliminati i triestini Orto e Del Campocedè in finale al romano Mario Laurenti con il punteggio 6-1 6-4 alla presenza del Presidente dell'USSI Filippo Grassia.