Sanremo: Bissolotti "Questa sera presenteremo insieme ad Andrea Costa il movimento per migliorare la vita dei liguri"

"Oggi alle 18:30, a Sanremo, presenteremo insieme al Presidente Costa ed al Capogruppo Tommasini Liguria Popolare, un movimento nato con l’obiettivo di migliorare la qualità di vita dei cittadini Liguri, senza ideologie e strutture organizzative troppo statiche e capace di adattarsi perfettamente alla dinamicità della nostra società, messa ancora più in risalto dalla particolare situazione che stiamo vivendo".

Interviene in questo modo il vice Presidente di Liguria Popolare Antonio Bissolotti, che prosegue: "Abbiamo messo insieme persone con esperienze e background differenti per creare una squadra veramente eterogenea, ma legata dall’idea comune di raccontare, nel miglior modo possibile,le reali esigenze e bisogni dei cittadini, e di riuscire a soddisfarle tramite l’azione politica. Ci lega un amore profondo per il territorio, la nostra Liguria, oltre che l’interesse nella difesa della persona umana, nel diritto alla vita, libertà, dignità e giustizia".

"Abbiamo deciso di scendere in campo - termina Bissolotti - desiderosi di dare il nostro contributo per la crescita e il progresso della Regione Liguria, cercando di sviluppare al massimo l’enorme potenziale che possiede, e possediamo. Come dice il nostro motto: i tuoi bisogni, le tue speranze sono il nostro obiettivo!"