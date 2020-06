Imperia: la Rari riparte con Aquacamp, dal 15 giugno piscina all'aperto e laboratori ludici in sicurezza

La Rari riparte con Aquacamp. Dal 15 giugno, presso il dehor della Piscina Cascione, i ragazzi e le ragazze dai 5 ai 14 anni potranno divertirsi insieme alla Rari e trascorrere una nuova estate piena di attività e risate.



Il Camp prevede sport e divertimento - con l'installazione di una piscina all'aperto e gite al mare -, tanti laboratori ludici ed attività propedeutiche per il rientro a scuola. E' previsto inoltre il servizio catering per il pranzo, all'interno dell'impianto.

Dal lunedì al venerdì, con orario dalle 7:30 alle 17:30, l' Aquacamp della Rari Nantes Imperia vi aspetta.



"Per avere maggiori informazioni, conoscere i costi e prenotare le vostre giornate all' Aquacamp potrete contattare la segreteria della Rari dal lunedì al venerdì: al mattino dalle ore 10 alle 13 ed al pomeriggio dalle 15 alle 18. Oppure, negli stessi orari, potrete passare dalla reception della Piscina Cascione. - ricordano dalla Rari Nantes Imperia - Tutte le attività saranno predisposte ed effettuate seguendo le linee guide in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Sarà una nuova estate, vivila con noi. La Rari ti aspetta! E... rimanete connessi perchè sono in arrivo tante altre novità!"