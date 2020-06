A Imperia il tour virtuale di Luca Bianchini per l'uscita del suo nuovo libro 'Baci da Polignano'

Per Luca Bianchini il rapporto con i suoi lettori è fondamentale e in un momento come questo, in cui viaggiare e fare eventi in libreria è ancora impossibile, si è deciso con l’autore di organizzare un tour virtuale di presentazioni coinvolgendo inizialmente 20 librerie in tutta Italia.

Gli eventi saranno geolocalizzati così da dare la possibilità a ogni libreria di offrire un evento in esclusiva per i suoi lettori e ritrovare così anche la dimensione territoriale di un normale tour in giro per l’Italia.

Ecco come avverranno questi incontri: la libreria comunicherà l'incontro sulla propria pagina Facebook. A questo evento parteciperanno i lettori invitati dalla libreria, esattamente come quando si va a una presentazione fisica.

Inoltre attraverso la chat presente sulla schermata Facebook i lettori potranno fare domande a Luca Bianchini che risponderà in diretta. L'accredito non è legato all'acquisto del libro ma chi parteciperà all'evento virtuale avrà la possibilità di acquistare la copia del libro con la dedica, che l’autore ha firmato in precedenza a casa sua.



Per la promozione del suo libro Bianchini sarà virtualemente ad Imperia il 9 Giugno presso la Mondadori Bookstore alle ore 19.30.

https://www.facebook.com/assolibrolibrialmare/





Baci da Polignano è l’attesissimo sequel di Io che amo solo te con i personaggi tanto amati come Ninella e don Mimì. Ora li ritroviamo alcuni anni dopo e anche se il tempo passa per don Mimì Ninella resta sempre la donna della sua vita, nonostante il destino li abbia separati più volte. La situazione però cambia all’improvviso quando Matilde, la moglie di don Mimì, perde la testa per Pasqualino, il tuttofare di famiglia. Per don Mimì questa è l’occasione per andare a vivere da solo e ritrovare Ninella, che però da qualche tempo ha accettato la corte di un architetto milanese. Riprendono così le schermaglie amorose tra i due e intorno a loro ci sono sempre gli altri irresistibili personaggi: Chiara e Damiano e la loro figlia che li comanda a bacchetta; Orlando e la sua “finta” fidanzata Daniela; Nancy e il sogno di diventare la prima influencer di Polignano; la zia Dora, corre dal “suo” Veneto per riscattare l’eredità contesa di un trullo. Tra dubbi, fughe al supermercato, tuffi all’alba e malintesi prosegue la storia di tutti loro, e soprattutto quella di Ninella e don Mimì, sotto il cielo di Polignano con la sua magica luce.

