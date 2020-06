Le contraddizioni dell'industria musicale: la blockchain potrà arginarle?

L’industria musicale ha subito importanti mutamenti negli ultimi anni, molti dei quali non sempre positivi per la carriera dei singoli artisti. Come molti settori, anche la musica ha infatti dovuto adattarsi ai cambiamenti derivanti dalla rivoluzione digitale, scontrandosi molte volte con i rischi legati alla pirateria e al peer-to-peer, ovvero alla pratica, molto diffusa in Italia, di scaricare dal web film, musica o altri tipi di contenuti. Come anticipato, le conseguenze che ne derivano colpiscono molto spesso anche gli artisti, che faticano sempre di più a vedere nella vendita dei loro dischi musicali un’importante fonte di guadagno. Qual è, nel dettaglio, la situazione con cui la musica si trova oggi a confrontarsi e da quali innovazioni potrebbe invece trarre vantaggio?

Musica e blockchain

Una delle innovazioni a cui si fa più spesso riferimento quanto si considerano le difficoltà attraversate negli ultimi anni dall’industria musicale è quella della blockchain, o catena di blocchi. Quello di blockchain è in realtà un concetto associato molto spesso all’ambito finanziario e in particolare al trading di bitcoin e di criptovalute in generale. Come riportato su https://thebitcoinsystem.io/it , il trading di bitcoin ha rappresentato negli ultimi anni un’importante possibilità di libertà finanziaria, complice il fatto di essere basato su un sistema anonimo e decentralizzato come quello della catena di blocchi. Ma in che modo questo sistema può giovare all’industria musicale? Per fare un esempio pratic, basta guardare a Choon, un sistema di streaming musicale implementato sulla blockchain di Ethereum e totalmente incentrato sul riconoscimento del valore degli artisti. Come spiegato su https://medium.com/fraglie-digitali/ , sfruttando la catena di blocchi e la conversione dei pagamenti in valute digitali, chiamate notes, Choon garantirà agli artisti almeno il 50% del ricavato derivante dallo streaming delle canzoni. Non solo: anche i profitti esterni della piattaforma potranno in questo modo essere devoluti agli artisti almeno per l’80%. Nello spirito della blockchain, la disintermediazione e gli interessi degli artisti saranno dunque gli aspetti più tutelati dalla startup.

La situazione attuale

Se la blockchain può rivelarsi una valida soluzione per arginare molti dei problemi attuali degli artisti, sono in molti a lottare ancora contro le difficoltà economiche derivanti dal calo delle vendite dei dischi musicali. Anche guardando ad artisti come Morgan, presente tra l’altro all’ultimo Festival di Sanremo, è evidente come il cantautore stia da tempo lottando contro la crisi finanziaria che, per quanto sia relativa anche a vicende personali, è legata anche alle contraddizioni del mondo della musica. Non a caso, infatti, come spiegato su https://www.money.it/ , l’artista è stato negli ultimi anni impegnato anche in attività alternative, come quella di giudice di X-Factor, di direttore artistico di Amici di Maria De Filippi e anche quella di compositore di colonne sonore per il cinema. Le difficoltà sono tante e la pirateria e il peer-to-peer non fanno che accrescerle.

Sono questi alcuni dei motivi per cui l’industria musicale fatica a trovare il giusto compromesso tra innovazione digitale e diritti degli artisti: quella della blockchain, però, potrebbe essere una soluzione in grado di portare a qualche primo cambiamento positivo.