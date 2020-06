Cosa vedere a Tenerife

Tenerife è un’isola a dir poco speciale. Luogo dove la vegetazione trionfa in tutta la sua bellezza, è famosa per i suoi fiori e per i panorami mozzafiato. C’è un clima piacevole e mite quasi tutto l'anno a Tenerife una meta che permette di godere a pieno di paesaggi incantevoli e un mare cristallino. Quali sono i luoghi da non perdere quando si visita l’isola? Nelle prossime righe, ne abbiamo raccolte alcune.

Casa de Los Balcones a La Orotava

La Orotava è una bellissima cittadina collinare. La Casa de Los Balcones è uno dei luoghi simbolo del centro urbano. Come è chiaro dal nome stesso, la sua caratteristica principale è la presenza di imponenti balconi realizzati in legno intagliato.

Chi visita questo luogo famosissimo a Tenerife può apprezzare anche la presenza di un torchio per il vino. Da non perdere è pure il negozio di souvenir, dove è possibile acquistare pregevoli ricami realizzati da artigiani locali.

Per quanto riguarda la storia, ricordiamo che, all’inizio della sua storia, il complesso prevedeva la presenza di due case separate. La loro realizzazione risale alla metà del XVII secolo per opera di un gruppo di coloni.

Playa de Las Teresitas

Eccoci a parlare di uno dei simboli per chi ama il turismo balneare e visita Tenerife. Playa de Las Teresitas è oggettivamente la spiaggia più celebre dell’isola. Situata ai piedi dei Monti Amaga, è la spiaggia principale della capitale Santa Cruz de Tenerife.

I motivi per cui è apprezzata sono diversi. Tra questi è possibile citare senza dubbio l’oggettiva bellezza del panorama. Non bisogna però dimenticare l’ottima organizzazione delle strutture turistiche ivi presenti, che la rendono una meta speciale per chi ha intenzione di godersi un po’ il mare assieme ai propri bambini.

Pico del Teide

Tra le tappe da non trascurare assolutamente quando si visita l’isola di Tenerife è possibile citare Pico del Teide, la vetta montuosa più alta dell’intera Spagna.

Situata nell’ambito di un bellissimo parco nazionale, questa cima può essere raggiunta in diversi modi. Si può arrivare in funivia, ma anche in auto. Quando si parla di questo luogo dell’isola di Tenerife, è importante citare la presenza di un vulcano inattivo da secoli ma potenzialmente in grado di riprendere a eruttare da un momento all’altro.

Per quanto riguarda il parco, ricordiamo che ogni anno accoglie circa 4 milioni di visitatori. Patrimonio dell’Unesco dal 2007, questo meraviglioso parco dell’isola di Tenerife è caratterizzato dalla presenza di numerose altre attrazioni. In questo novero è possibile includere le Roques de la Garcia, pinnacoli in lava pietrificata situati a circa 2000 metri di altezza.

Garachico

Garachico è uno dei centri urbani più affascinanti di Tenerife. Chi lo visita, non deve assolutamente perdere le meravigliose ville e le affascinanti strade rivestite di ciottoli. Un’altra tappa da non perdere è il bellissimo Convento di San Francesco.

Los Gigantes

Quando si parla di cosa vedere a Tenerife, un’altra tappa da non perdere è Los Gigantes. Località balneare tra le più famose dell’isola, è apprezzata per via dello scenario naturalistico mozzafiato.

Questa zona di Tenerife è amata soprattutto da chi si dedica alle immersioni e al whale watching. Chi decide di scoprirla, può optare anche per un’escursione in taxi boat.

Mercado Nuestra Senora de Africa

Tra le più famose attrazioni di Santa Cruz de Tenerife, la capitale dell’isola, il mercato di Nuestra Senora de Africa è noto in tutto il mondo per la sua atmosfera vivace e per i suoi colori e profumi inebrianti. Ovviamente si trova di tutto, dai banchi di frutta fino a quelli di fiori.