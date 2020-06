Sbatte contro i rami a bordo strada e finisce sull'asfalto: ciclista ferita sull'Aurelia a San Lorenzo al Mare (Foto)

Incidente per una ciclista questa mattina sull'Aurelia nella zona di San Lorenzo al Mare. Pare che la donna abbia sbattuto contro alcuni rami a bordo strada per poi perdere l'equilibrio e impattare violentemente sull'asfalto. Per fortuna il caschetto protettivo ha evitato conseguenze peggiori.

La donna, che stava percorrendo la strada insieme ad altri ciclisti (in quel tratto non c'è pista ciclabile), è stata soccorsa dal personale della Croce Bianca e portata al pronto soccorso di Imperia in codice 'giallo'.

Foto Tonino Bonomo