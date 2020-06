Incendio nel centro storico di Taggia: fiamme in un appartamento di via Littardi (Foto e Video)

Incendio in un appartamento di via Littardi nel centro storico di Taggia.

L'allarme è scattato in serata e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e la Polizia.

Il video realizzato da Enrico Belli

In tanti hanno chiamato il 115 chiedendo l'intervento dei pompieri vedendo una colonna di fumo alzarsi dalle case del centro storico. All'interno dell'abitazione erano presenti marito e moglie, entrambi non hanno riportato ferite.

Stando a una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite per una pentola lasciata sul fuoco. Le operazioni di spegnimento sono state rese ancora più complesse dalla presenza nell'immobile di una bombola del gas.

Numerosi gli abitanti della zona scesi per strada per vedere che cosa stesse accadendo. Tra i presenti, molti hanno riferito di aver sentito un odore acre di plastica bruciata. Sul posto anche l'assessore Espedito Longobardi e il consigliere comunale Luca Napoli che proprio pochi giorni fa aveva partecipato attivamente allo spegnimento di un altro incendio a Taggia, quello divampato in piazza Spinola.

Terminate le operazioni di spegnimento delle fiamme e di bonifica rimarrà da determinare l'agibilità dello stabile. I due occupanti dell'abitazione andata a fuoco verranno ospitati in un albergo, come predisposto dal Comune.