Ventimiglia: insediamento commerciale di Bevera, Confcommercio dà mandato ad un avvocato per studiare la pratica

La Confcommercio di Ventimiglia ha fatto il punto della situazione sul paventato insediamento commerciale di Bevera, particolarmente discusso in questi ultimi tempi a Ventimiglia.

L'associazione di categoria ha chiesto un incontro all'Amministrazione comunale e sta ascoltando gli associati per capire la loro posizione. È anche previsto un incontro con l'opposizione per intavolare la stessa discussione. “C'è stato un po’ di trambusto sicuramente - ha detto Dario Trucchi, presidente locale di Confcommercio - anche se deve essere fatto un discorso tecnico, per capire cosa sta realmente accadendo”.

Alcuni commercianti si sono dichiarati contro la pratica mentre altri stanno cercando di capire la situazione. Confcommercio ha voluto fare un punto della situazione ma, al momento rimane in attesa degli eventi e, soprattutto, di un appuntamento con l'Amministrazione. L'associazione ha comunque dato mandato ad un avvocato amministrativista per studiare la pratica, in modo da avere un parere tecnico sulla stessa.

“È giusto analizzare tutti i tasselli del puzzle - ha terminato Dario Trucchi - ma chiaramente, ci rimetteremo alla decisione politica ed amministrativa, che verrà presa dalla Giunta e dal Consiglio”.