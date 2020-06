Sanremo: il Comune conferisce una serie di immobili ad Amaie Energia per l'acquisizione della pista ciclopedonale

Serie di alienazioni di proprietà del Comune decisa dall’Amministrazione Comunale, da conferire ad Amaie Energia per acquistare da Area 24 la pista ciclopedonale del ponente ligure. Scatta così il progetto di acquisizione di quella che sicuramente in futuro sarà una delle perle della provincia di Imperia, anche quando si unirà al tratto verso il capoluogo.

Oltre al Comune di Sanremo entrerà anche quello di Taggia e la Filse. Nell’ambito del progetto di acquisizione della pista, la Giunta ha evidenziato l’esigenza di un conferimento di risorse patrimoniali liquide ed immobiliari in modo da far fronte allo sviluppo delle attività e degli investimenti previsti nel breve e nel medio-lungo periodo da parte della società partecipata, da prevedere nel piano industriale 2019-2021.

Il Comune matuziano, nel 2019, ha previsto aumento di capitale sociale di Amaie Energia e Servizi, in modo dotare la società delle risorse liquide necessarie a far fronte agli interventi di manutenzione straordinaria del tratto di pista sul proprio territorio e al perfezionamento dell'operazione.

Inoltre il Comune trasferirà una serie di immobili, tra cui il centro di raccolta via Mansuino in Valle Armea per un valore di un milione e mezzo di euro, un immobile di piazza Cassini ora sede di alcune associazioni del valore di 800euro, il negozio al piano terra del Pro Infantia di piazza Eroi Sanremesi per un valore di 308mila euro.

Previsto anche il conferimento di altri immobili, per i quali occorre richiedere una verifica di interesse. Si tratta di Villa Guardiole (che è inserita nell’elenco vincoli della Soprintendenza) con i terreni di pertinenza in comproprietà con la Regione per un valore di circa 1,7 milioni; un alloggio in via Visitazione del valore di 150mila euro, i locali in uso all’Igiene Urbana in via San Francesco per 350mila euro; un terreno in regione San Pietro da 500mila euro.

Il totale è di 5,3 milioni di euro, un valore provvisorio da una prima stima effettuata dal tecnico comunale del servizio. Per acconsentire al conferimento occorrerà effettuare una perizia giurata dei beni oltre alle verifiche di interesse ed alla richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza.