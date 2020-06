Sanremo: coppia dona 1500 mascherine realizzate a proprie spese, Piana "Sono commosso, una lezione di vita"

"Sono commosso per questo gesto di solidarietà, altruismo e altissimo senso civico"

Questa la reazione del presidente del consiglio regionale Alessandro Piana di fronte al gesto altruista di Vincenzo Carpentieri, sovrintendente nella casa circondariale di Sanremo e di sua moglie. Negli ultimi 4 mesi, questa coppia confezionato 1500 mascherine, a proprie spese. I dispositivi sono stati donati ai militi della Croce Verde di Taggia, ai colleghi poliziotti penitenziari e a chi ne era rimasto sprovvisto in piena emergenza Covid19.

Piana ha scritto una lettera al direttore del carcere per complimentarsi dell’iniziativa assunta dal sovrintendente Vincenzo Carpentieri e nel ringraziarlo ha aggiunto: "Gesti come questo ancora una volta, rappresentano le qualità morali che, anche in momenti drammatici, tanti nostri concittadini hanno saputo dimostrare. Vincenzo e sua moglie hanno impiegato tutto il tempo libero che avevano a disposizione al servizio della comunità: a loro va tutta la nostra riconoscenza per la lezione di vita che hanno saputo trasmetterci".