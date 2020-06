Un piccolo terrazzino rischia di crollare ed i Vigili del Fuoco lo mettono in sicurezza. E’ accaduto questa sera poco prima delle 22 in via Viesseux ad Imperia.

E’ stato lo stesso proprietario a dare l’allarme dopo aver visto delle crepe nel piccolo davanzale. I pompieri del Comando provinciale sono intervenuti chiudendo l’area sottostante ed hanno poi divelto la porzione del terrazzino per evitare crolli.