Bordighera: ripresi i lavori per l'allargamento su via Coggiola, Ingenito "Clima di collaborazione con la Angst srl"

Dopo lo stop dei cantieri determinato dall’emergenza Covid-19, hanno ripreso i lavori di allargamento del primo tratto di via Coggiola, da via Romana fino all’incrocio con via Galileo Galilei.



“Si sta concretizzando la richiesta avanzata nel tempo da molti cittadini: più sicurezza per chi percorre via Coggiola" - commenta il Sindaco Ingenito.



L’intervento sarà realizzato dalla Società Immobiliare Angst srl quale parte degli oneri dovuti per il recupero, in corso, dell’ex struttura alberghiera omonima, uno degli edifici più prestigiosi del patrimonio architettonico cittadino.



“Si è venuto a creare un fattivo clima di collaborazione tra l’Amministrazione e la Società Immobiliare Angst srl, che ci vede affiancati per raggiungere obiettivi comuni a favore di Bordighera" - conclude Ingenito.



Nel corso della prossima settimana i vertici della Società incontreranno il Sindaco e l’Ufficio Tecnico per fare il punto della situazione, anche in merito alla progettazione del Palazzo del Parco.