Ventimiglia: disservizi per consegna posta nella città alta, la viva protesta di una residente

“Buongiorno,

sono una vostra lettrice abito a Ventimiglia nella città alta.

Da circa un anno ci hanno cambiato il postino storico sostituendolo con altri postini che cambiano sempre.

Da allora abbiamo problemi con la posta, quando arriva in ritardo, quando lasciano avvisi che non si era in casa per le raccomandate (invece lo si era) o quando addirittura lasciano la posta in vie dove non c’entrano niente con il destinatario buttate in portoni o su davanzali di finestre.

Sono andata a parlare con la responsabile dei postini già prima dell’emergenza sanitaria non ottenendo nulla.

Stamattina dopo l’ennesimo episodio di lettere lasciate buttate in giro in altre vie scrivo a Voi sperando di avere un po’ più di attenzione perché nonostante la lamentela da me fatta non è cambiato nulla grazie”.