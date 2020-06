La nostra lettrice Floriana Giancaterino ha ringraziato i Vigili del Fuoco per aver salvato il suo gatto.



"Vorrei ringraziare i Vigili del Fuoco di Sanremo che questa mattina sono intervenuti a Poggio per un gatto che si era arrampicato sul pino davanti a casa mia. Intervento perfettamente riuscito e gatto in salvo. Grazie"