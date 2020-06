Sanremo: martedì il consiglio comunale torna a Palazzo Bellevue, appuntamento alle 16.30 con 90 minuti dedicati a interpellanze e interrogazioni

Dopo tre mesi di ‘sfratto’ forzato il consiglio comunale di Sanremo torna a casa. Martedì alle 16.30 è in programma l’assise che vedrà il ritorno di consiglieri, Giunta e addetti ai lavori nella sala consiliare di Palazzo Bellevue. Saranno mantenute le distanze di sicurezza, ma non potrà essere consentito l’ingresso al pubblico.

L’altra importante novità riguarda l’estensione del tempo dedicato, a inizio seduta, a interpellanze e interrogazioni, esteso a 90 minuti come stabilito questa mattina dalla conferenza dei capigruppo presieduta dal presidente del consiglio comunale, Alessandro Il Grande.

All’ordine del giorno: accorpamento al Demanio stradale di area in strada Solaro Rapalin; sospensione pagamento quote capitale rate mutuo Carige; acconto Imu 2020, determinazioni; aumento capitale Amaie Energia e modifiche statutarie; accordo Comuni per manutenzione ordinaria pista ciclabile.

