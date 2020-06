Aeroporto di Genova, Toti e Bucci scrivono a Patuanelli per chiedere l'incremento dei voli di Alitalia verso Roma

Il presidente della regione Giovanni Toti, insieme a Marco Bucci, sindaco di Genova e presidente di Anci Liguria, ha scritto una lettera al ministro per lo sviluppo economico Stefano Patuanelli e ai commissari di Alitalia per chiedere un incremento dei voli per Roma da parte della compagnia di bandiera all'aeroporto Cristoforo Colombo del capoluogo.



“Su Alitalia è stato investito molto denaro, trovo intollerabile che non si sappia la programmazione delle prossime settimane e che non aumentino i voli, oramai ridotti a uno. Speriamo in una risposta degli organi competenti, il governo in testa”, ha commentato Toti.