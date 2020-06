Risorse per i bambini per imparare l'inglese e divertirsi a casa

Attualmente, parlare inglese significa avere la possibilità di comunicare con il 20% delle persone che abitano il pianeta Terra. Circa 1,5 miliardi di persone.

Inoltre, è ben noto che quando si cerca d'imparare una lingua diversa dalla madrelingua, è molto più conveniente iniziare fin dalla tenera età. In tal caso, perché negare ai nostri figli il mondo delle opportunità di lavoro e delle connessioni aperte attraverso l'inglese?

Ti offriamo una serie di risorse per i bambini per imparare l'inglese a casa in modo divertente:

Usa strumenti online

Uno dei modi più efficienti per i bambini d'imparare l'inglese da casa è attraverso una piattaforma online affidabile e divertente.

Una delle piattaforme più complete che ci siano sul mercato è Novakid, poiché offre lezioni in formato di gioco dove i bambini possono imparare divertendosi, insegnanti di inglese madrelingua e attenzione individuale e personalizzata.

Stabilire una routine di inglese familiare

Rendi l'apprendimento dell'inglese una routine nella tua famiglia. Scegli un momento della giornata in cui i tuoi figli sono ben svegli e con cui lavorare facilmente, non quando sono stanchi o affamati. Dagli un nome, come “English Time”, che riconoscano e vogliano ripetere ogni giorno.

Questo sarà il momento quotidiano in cui farai attività o lezioni o parlerai semplicemente in inglese.

I più piccoli hanno un tempo di concentrazione più breve, quindi dedicano circa 10 o 15 minuti a sessione. Il tempo aumenta man mano che crescono e prestano maggiore attenzione durante le attività.

Sebbene sia importante mantenere una routine, è anche bene essere flessibili. Spesso l'umore e i livelli di energia dei bambini possono influenzare la loro motivazione all'apprendimento. I bambini non sono molto attenti quando sono stanchi, distratti o non si sentono bene. Usa il tuo umorismo e il tuo livello di energia come guida. Alcuni giorni vorrai svolgere questa attività in orario diverso o semplicemente riposare e rimandarla ad un altro giorno.

Novakid offre un programma di lezioni sistematiche in modo che il bambino apprenda regolarmente e valuti i suoi progressi.

Non forzarli a parlare

Tenendo conto del fatto che la creazione di una routine è di solito un buon modo per dare conforto ai bambini quando imparano l'inglese, molti genitori tendono a esagerare con la disciplina e questo a volte è controproducente, corri il rischio di chiudere il bambino e associare l'apprendimento dell'inglese a qualcosa di negativo.

Pertanto, l'importante qui è presentare la lingua come qualcosa di divertente e positivo.

La cosa migliore è non costringerli a parlare finché non decidono di farlo. Incoraggiali a relazionarsi con i suoni di frasi semplici e assicurati che comprendano all'orecchio, ma se non vogliono rispondere subito in inglese, non succede nulla, parleranno in seguito. Nell’apprendimento sono necessarie pazienza e perseveranza.

Pertanto, anche se il tuo livello non è molto elevato, puoi parlargli in inglese quotidianamente usando frasi semplici e brevi come: "come here"; "well done" o "pass me the bottle, please".

Guarda i cartoni nella loro versione originale

Uno dei modi più efficaci per abituare le persone a comprendere una nuova lingua è utilizzare l'intrattenimento. Poiché gli adulti che vogliono imparare l'inglese sono incoraggiati a guardare film in quella lingua, i bambini dovrebbero guardare i loro cartoni animati preferiti in inglese, senza doppiaggio e senza sottotitoli.

Ciò a cui siamo interessati è che il bambino veda le immagini e le metta in relazione con le parole mentre si abitua ai suoni, al ritmo e all'accento della lingua inglese.

Scegli argomenti in inglese che interessino i tuoi figli

Per far sentire il bambino a suo agio con l’inglese, devi insegnargli attraverso argomenti che lo interessano. Scopri a cosa sono interessati i tuoi figli per sapere quali giochi, canzoni o attività scegliere.

Ad esempio, se tuo figlio ama i cani, puoi leggere “The Hundred and One Dalmatians” (La carica dei cento e uno) prima di andare a letto o guardare la versione animata tutti insieme un sabato mattina. Quindi, durante l’“English Time”, puoi insegnargli le parole inglesi come cuccia, pelliccia, cucciolo e zampe e far pronunciare una frase ai bambini con parole relative ai cani.

Le lezioni di Novakid sono basate su temi molto divertenti per i bambini e gli insegnanti sono più che qualificati per mantenerli sempre interessati e desiderosi d'imparare.

Dal momento che ti concentri su un argomento che ai tuoi figli piace, sarà molto più difficile per loro annoiarsi!

Usa oggetti, gesti ed espressioni facciali

Usa oggetti, gesti ed espressioni facciali per catturare l'attenzione e l'interesse del tuo bambino per le parole che gli stai insegnando.

Usa oggetti che il bambino può vedere e toccare. Dicendo la parola cucchiaio mentre ne hai uno in mano, produrrà una connessione immediata tra la parola e l'oggetto. Ai più piccoli piace raccogliere, toccare le cose e imitare i movimenti.

I gesti (come agitare le mani o tirare un bacio) ed espressioni facciali (come ammiccare o fare una faccia buffa) sono azioni e movimenti che aggiungono un elemento di divertimento. Salutando con la mano e mandando un bacio mentre dici "arrivederci" in inglese, manterrai l'attenzione del bambino e gli farai ricordare meglio il vocabolario.

Non essere ossessionato dalla grammatica

Se senti tuo figlio fare a pezzi la grammatica, come di solito fanno i bambini, cosa devi fare? Lo correggi sempre? Quando i bambini fanno i loro piccoli errori è meglio lasciarli parlare ed esprimersi liberamente senza correggerli continuamente. Questo non significa che non vanno corretti. Puoi e dovresti, a volte, ma non bisogna concentrarsi troppo sul sottolineare i loro errori. Correggerli continuamente può provocare una perdita di interesse nell'apprendimento e scoraggiarli dal continuare a parlare in inglese.

Invece, sii paziente con loro, anche se dimenticano ciò che hai insegnato loro o se continuano a fare lo stesso errore. I bambini imparano spesso attraverso la ripetizione. Ripetere frequentemente una parola o una struttura grammaticale, sicuramente serve per impararla correttamente in modo naturale.