Taggia: parcheggio di Palazzo Spinola allagato e danni alle palazzine vicine, giornata di lavoro per la protezione civile

Il maltempo ha tenuto impegnato per tutto il giorno le squadre della protezione civile di Taggia. I volontari coordinati in loco da Alessandra Cerri sono stati chiamati ad intervenire sull'annosa problematica dell'allegamento del parcheggio di Palazzo Spinola.

L'acqua raccolta nel posteggio ha creato non pochi problemi anche alle palazzine limitrofe. Numerose infiltrazioni hanno interessato le cantine dei condomini e la protezione civile ha dovuto operare con l'idrovora per far defluire via l'acqua.

Oltre a questo, la protezione civile comunale è stata impegnata nella rimozione di un grosso canneto che ha invaso una parte della strada sull'argine sinistro del torrente argentina e nella pulizia dei tombini, tappati dai numerosi detriti portati a valle dall'acqua. Il lavoro è terminato soltanto verso sera.