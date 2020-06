Sanremo: detenuto 'pestato' da altri nel carcere di Valle Armea, il Sappe "La situazione peggiora di giorno in giorno"

Peggiora la gestione delle carceri liguri. In poco più di una settimana si sono verificati cruenti episodi che hanno seriamente compromesso la sicurezza penitenziaria.

“Episodi da non sottovalutare – riferisce il SAPPe della Liguria – ed è nuovamente l’istituto penitenziario di Sanremo a salire agli onori delle cronache per una serie di eventi critici ad opera di detenuti di origine africana. Il primo caso, di qualche giorno fa, ha visto un detenuto aggredire due agenti, per fortuna per loro senza serie conseguenze. Ma l’azione è sicuramente da deplorare perché il detenuto ha scaricato sul personale la propria tensione nervosa”.

“L’azione violenta dei detenuti di Sanremo – sottolinea Michele Lorenzo - si è nuovamente riproposta ieri, quando un detenuto è stato fatto oggetto di un pestaggio da parte di altri detenuti. Sulle cause sta indagando la Polizia Penitenziaria e, nel frattempo, il detenuto è stato sottoposto alle cure ospedaliere. Qualche ora dopo un altro episodio rissoso tra detenuti, sempre di origine africana, ha nuovamente fatto scattare l’allarme nel penitenziario matuziano, con l’intervento della Polizia Penitenziaria chiamata a risolvere la colluttazione”.

“Questi episodi di violenza possono avere molte radici – continua il SAPPe – uno dei quali è sicuramente il sovraffollamento penitenziario, che incide fortemente così come l’assenza del lavoro necessario per una casa di reclusione, fattori questi che non trovano argine causa una carenza d’organico della Polizia Penitenziaria".

“Abbiamo preso atto della nomina da parte del consiglio regionale della Liguria del garante dei detenuti. Sicuramente quella del garante è una figura prevista, nulla da eccepire, ma evidentemente i firmatari non hanno ben chiaro la realtà penitenziaria ligure che, oggi, necessita di altre priorità indirizzate a limitare gli eventi critici, i suicidi, la presenza di detenuti psichiatrici e limitare soprattutto i pericoli per la Polizia Penitenziaria. Quelle avvenute negli ultimi giorni sono azioni che mettono in serio pericolo il personale della Polizia Penitenziaria che, negli istituti liguri, opera in sotto organico, senza protezioni, senza tutela legale e senza nessuna dotazione di sicurezza e tecnologica. Non notiamo, infine, nessun interesse a riaprire l’istituto penitenziario di Savona chiuso da 5 anni. Auspichiamo che la Regione Liguria ponga attenzione nei riguardi del poliziotto penitenziario che, mai come oggi, non è dotato del rispetto e tutela”.