Sanremo: cede la pavimentazione tra i locali di piazza Bresca, transenate le zone a rischio (Foto)

Nuova grana per piazza Bresca. Questa sera, probabilmente a seguito delle abbondanti piogge delle ultime ore, ha ceduto parte della pavimentazione tra piazza Bresca e piazza Sardi. Subito è partita la chiamata alla Polizia Municipale che è intervenuta sul posto per transennare le due aree maggiormente a rischio, per evitare incidenti.

Pare che la situazione di precarietà della pavimentazione fosse stata segnalata già da tempo al Comune. Qualche lavoro era stato eseguito ma, evidentemente, non è stato sufficiente per scongiurare problemi più gravi. Ora si attende un rapido intervento per risistemare al più presto ed evitare che la piazza, già sotto l'occhio dei media per le note vicende legate all'ordinanza anti assembramenti, possa avere ripercussioni negative durante il fine settimana.