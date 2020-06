Ospedaletti: donna in difficoltà ieri pomeriggio, l'Amministrazione "Non è andata come indicato dalle lettrice, siamo intervenuti subito"

L’Amministrazione comunale di Ospedaletti ci ha scritto contrariamente alla mail di una nostra lettrice, in relazione ad una donna trovata in difficoltà sul territorio comunale della città delle rose.

“Una signora – scrive l’Amministrazione – ha chiamato ieri verso le 11,15 l’Ufficio Servizi sociali per segnalare una signora anziana in difficoltà nei pressi della strada Rotabile Caponero e sono stati inviati i vigili a controllare. La donna ha detto di non aver bisogno di nulla, di avere cibo e acqua, come riscontrato dagli stessi vigili”.

“Nel tardo pomeriggio – prosegue l’Amministrazione - sono stati chiamati i Carabinieri di Ospedaletti perché la signora è stata vista camminare sull’Aurelia all’altezza dell’incrocio con via Cavalieri di Rodi. E’ intervenuta anche l’assistente sociale del Comune, l’Assessore ai Servizi Sociali e la Protezione Civile. La donna è stata quindi collocata in un locale comunale per passare la notte, anche in ragione delle previsioni meteo avverse”.

“Questa mattina – termina l’Amministrazione - benché piovesse molto forte la donna ha espresso la volontà di riprendere il suo cammino. E’ di nazionalità svizzera ed è persona segnalata ai Carabinieri. Gira da 40 anni in Italia e in altri paesi dell’Unione Europea. Fisicamente sta bene, è lucida e rifiuta aiuti perché ha fatto una precisa scelta di vita”.