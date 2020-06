Nessuna coda oggi al confine italo-francese: scarsi controlli sia a Ponte San Ludovico che sull'autostrada

Situazione decisamente migliorata, dopo il totale caos di ieri, questa mattina per i lavoratori frontalieri diretti in Francia attraverso i confini tra Ventimiglia e Mentone.

Anche oggi è stato regolarmente aperto, come ieri, il valico di Ponte San Luigi, ma il miglioramento è dovuto soprattutto alla quasi totale assenza di controlli della Polizia francese, dopo quelli che invece ieri hanno provocato attese tra 50 minuti e un’ora e mezza. Una situazione al limite dell’impossibile, che si è risolta solo con l’intervento del segretario dei Frontalieri, Roberto Parodi, che ha sollecitato le autorità francesi, attraverso il Console a Nizza De Benedictis.

Questa mattina i lavoratori italiani (Che sono circa 6.000) che sono andati in Francia e nel Principato di Monaco, non hanno dovuto sopportare le lunghe attese di ieri a Ponte San Ludovico e la situazione si è presentata in modo identico anche al valico autostradale.

Sembra intanto priva di fondamento la notizia che si era diffusa ieri, secondo la quale gli agenti francesi multerebbero i propri connazionali che vengono in Italia a comprare le sigarette. Un transalpino, infatti, avrebbe raccontato di essere stato sanzionato per 135 al rientro in Francia ma, al momento, non si sono registrate conferme da parte delle autorità della Costa Azzurra.

Ora la speranza è che, finalmente, dopo tre mesi di problemi, paure e lunghe code al confine, anche per i frontalieri la vita possa riprendere regolarmente. Stamattina è così e ci auguriamo che la situazione si possa ripetere anche in futuro. Ora c’è attesa per capire cosa accadrà sabato, quando è previsto l’arrivo a Sanremo dei francesi, per il loro ‘primo’ mercato dopo il lock down.