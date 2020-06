Maltempo sulla nostra provincia: allerta sempre 'gialla' ma prolungata fino alle 21 sull'imperiese

Rovesci e temporali legati alla fase pre-frontale e poi il passaggio della perturbazione vera e propria: la Liguria ed anche la nostra provincia sono interessate dalla prevista fase di maltempo. In proposito l’Arpal ha prolungato l’allerta meteo, mantenendo il livello ‘giallo’, fino alle 21 per l’imperiese. L’allerta riguarda i bacini piccoli e medi.

Il picco di pioggia nella nostra provincia, alle 13 si registra a Pontedassio con 77 millimetri di pioggia, seguita da: Dolcedo 76, Sanremo 72, Ventimiglia e Ceriana 66, Dolceacqua 60, Pigna 59, Imperia e Diano Marina 58, Rocchetta Nervina 57, Bajardo e Montalto 52, Apricale e Triora 49, Castelvittorio e Airole 48, Borgomaro 41, Carpasio 34, Pieve di Teco 24, Col di Nava 22. Nessun problema per i corsi d’acqua.

Tutta la regione è interessata, dalla scorsa notte, da precipitazioni sotto forma di rovescio o temporale. Il fronte in arrivo dalla Francia provocherà, a partire da Ponente, piogge e temporali anche forti, diverranno più insistenti sul Centro-Levante, localmente accompagnati da grandine. Per un lento e graduale esaurimento delle precipitazioni bisognerà attendere la serata, con il Ponente che sarà la prima zona a liberarsi mentre, sul centro Levante, l’instabilità permarrà anche tra la notte e la mattinata di domani. Da segnalare il rinforzo dei venti meridionali, che saranno forti con raffiche fino a burrasca nel pomeriggio a Levante (colpi di vento irregolari saranno possibili durante i temporali). Il mare sarà mosso in aumento a molto mosso, localmente agitato a Levante per onda da Sud/Sud-Est in rotazione da Sud-Ovest in serata. Sotto i fenomeni previsti per oggi e i prossimi due giorni.

OGGI: una perturbazione attraversa la Liguria da Ponente verso Levante e porta piogge diffuse di intensità moderata o forte su tutte le aree con cumulate elevate sull’imperiese. Le precipitazioni avranno carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di fenomeni forti dal pomeriggio. Venti tra Sud-Ovest e Sud-Est 50-60km/h. Mare molto mosso.

DOMANI: nelle prime ore della notte permangono condizioni di instabilità associate a temporali di intensità forte sul Centro e sul Levante, mentre nell’imperiese la tendenza sarà a miglioramento. Mare molto mosso con moto ondoso in aumento.

SABATO: venti da Sud, Sud-Ovest in rinforzo la sera fino a localmente forti e rafficati sui crinali del centro e sui capi esposti.