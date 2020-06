Maltempo sulla nostra provincia: ad Imperia chiusa via Clavi per un muro pericolante, alcuni allagamenti sulle strade (Foto e Video)

Qualche intervento per danni d’acqua, questa mattina ad opera dei Vigili del Fuoco della nostra provincia. Il maltempo, che da questa notte sta imperversando su tutta la provincia, ha provocato anche qualche allagamento sulle strade, per fortuna senza gravi danni.

Gli interventi più importanti a Imperia dove è stata chiusa via Clavi, all’altezza del civico 78 per un muro pericolante. Proprio per questo per raggiungere la frazione si deve transitare dallo sferisterio. Intervento dei Vigili del Fuoco anche a Sanremo, in corso Inglesi, anche in questo caso per un muro pericolante.

A Ventimiglia i pompieri sono intervenuti in via Eugenio Montale per uno smottamento stradale e, nuovamente a Sanremo in strada Solaro Rapalin per alcuni danni d’acqua.