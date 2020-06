Maltempo e allerta 'gialla' dalle 8: nelle prossime ore temporali in arrivo anche sulla nostra provincia

Alle 8 è scattata anche sulla nostra provincia l’allerta gialla per temporali che si concluderà alle 18 anche se, nel corso della mattinata è prevista una nuova valutazione dei fenomeni per il pomeriggio, visto che per le 13 è previsto l’insediamento di temporali (a tratti anche forti) sull’imperiese e sul resto della regione, soprattutto in montagna.

Nelle ultime ore le correnti umide prefrontali hanno determinato rovesci solo localmente di forte intensità. Nella nostra provincia (dati riferiti alle 9.30) sono scesi 33 millimetri di pioggia a Pontedassio, seguita da: Ventimiglia 32, Ceriana 31, Cipresa 30, Dolcedo 29, Seborga 27, Dolceacqua e Pigna 24, Sanremo, Diano Marina e Airole 23, Rocchetta Nervina 22, Castelvittorio 21, Triora 20, Bajardo 19, Apricale 18, Imperia 17, Borgomaro 15, Montalto 13, Col di Nava 10, Pieve di Teco 9.

Vista la scarsa precipitazione, al momento rii e torrenti non destano preoccupazione. Anzi, non si registrano innalzamenti sui corsi d’acqua principali della nostra provincia. Per quanto riguarda i venti sono meridionali di debole intensità. Le temperature sono scese un po’ ovunque e, in alcuni casi nell’entroterra anche sotto i 10 gradi come a Triora ed Apricale.

Per le prossime ore dobbiamo aspettarci qualche temporale in più, con precipitazioni tra moderate e forti e cumulate anche significative. Previsti temporali e venti meridionali anche forti. Domani miglioramento.