Coronavirus: calano ancora i contagiati in Liguria, sono 97 in meno di ieri (21 i nuovi casi). Nella nostra provincia nessun morto e tre casi in meno

Calano di altri 97 i casi positivi al Coronavirus nella nostra regione nelle ultime 24 assestandosi a un totale di 2.694 casi (+21 nelle ultime 24 ore). Nella nostra provincia calano di 3, scendendo a quota 315.

Gli ospedalizzati sono 155 (20 in meno rispetto a ieri), 6 dei quali in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva, invece, sono 700 (63 in meno). Il totale del test effettuati ammonta a 111.587 (1.581 in più di ieri).

Nelle ultime 24 ore non si sono stati registrati decessi nella nostra provincia, così come in quella di Savona. Nel genovese sono stati tre i morti: un uomo di 91 ed uno di 93 anni, oltre ad una donna di 92. Nessun morto nel Levante ed uno, una donna di 93 anni, nello spezzino.

I positivi divisi per provincia:

Imperia 315 (-3)

Savona 417

Genova 1.882

La Spezia 78

In fase di verifica 2

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 30 (3 in terapia intensiva) -1 rispetto a ieri

Asl 2 - 37 (1 in terapia intensiva) -3

San Martino - 19 (2 in terapia intensiva) -1

Galliera - 21 (nessuno in terapia intensiva) -3

Asl 3 - 28 (nessuno in terapia intensiva) -8

Asl 4 - 10 (nessuno in terapia intensiva) -1

Asl 5 - 10 (nessuno in terapia intensiva) -3

Sono 239 i soggetti in isolamento domiciliare (-100). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.300 (+23), mentre i guariti con due test negativi sono 5.599 (+112).

Rimangono in sorveglianza attiva, divisi per Asl:

Asl 1 - 124 (-)

Asl 2 - 177

Asl 3 - 272

Asl 4 - 74

Asl 5 - 73